Tuchel sucht Bayern-„Schlüssel“ und fühlt den „Kane-Effekt“

Kane ist quasi Chef ohne Kapitänsbinde, die vorerst weiterhin Joshua Kimmich trägt, da Thomas Müller zwar wieder fit ist, aber in Bremen auf der Ersatzbank beginnen wird. „Harry wirkt auf so vielen Ebenen. In der Kabine, auf dem Platz, mit seiner Persönlichkeit und wie er trainiert“, schwärmte Tuchel: „Das macht seinen Marktwert aus, neben den Toren. Er erhöht unsere Chance, in Bremen zu gewinnen. Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen.“