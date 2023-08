Tuchel über Kane-Transfer: „Arbeiten mit Hochdruck“

Rund 34 Stunden vor dem Anpfiff des Supercup-Duells zwischen Meister FC Bayern und DFB-Pokalsieger RB Leipzig am Samstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in der ausverkauften Münchner Allianz Arena hieß Gäste-Coach Marco Rose Topstürmer Kane schon einmal herzlich willkommen in der Bundesliga. „Toller Spieler, der genau weiß, wo das Tor steht“, sagte Rose am Freitag in Leipzig über Kane: „Die Bundesliga kann sich auf einen Weltklassespieler freuen. Wenn es so weit ist, kann man Bayern dazu nur gratulieren.“