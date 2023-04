Tuchel wechselt die Tonlage: „Es brennt“ bei Bayern

Er hatte „Wut im Bauch“ bei seinen Stars erwartet. Was er bekam, war eine Darbietung „ohne Energie, ohne Intensität“, wie Abwehrspieler Matthijs de Ligt sagte. „Nach einer 3:0-Niederlage unter der Woche sollte man eigentlich meinen, dass man eine Reaktion zeigen möchte. Da kann ich mir das nicht erklären, dass wir so eine Leistung auf den Platz bringen“, sagte Joshua Kimmich kleinlaut. Kapitän Thomas Müller sprach von einer Art Rückfall in den „Winterschlaf“ nach dem Führungstor von Benjamin Pavard. „Wir waren geschockt von unserer eigenen Performance“, gestand Müller. Hoffenheims Schlitzohr Andrej Kramaric bestrafte die Münchner Nachlässigkeiten mit seinem Freistoß zum 1:1.