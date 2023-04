Tuchels Weckruf: „Es brennt“ - Bayern im „Winterschlaf“

Tuchels Reaktion war ein Weckruf an seine Mannschaft: „Es fehlt uns der Sinn, dass es brennt!“ Die Münchner sind gerade drauf und dran, in kurzer Zeit einen Titel nach dem anderen zu verspielen. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) müssen sie in der Allianz Arena gegen Man City ein 0:3 aufholen, um doch noch ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen.