Turn-Weltverband hält an Ausschluss von Russen fest

Weltverbands-Präsident Morinari Watanabe hatte eigentlich angekündigt, dass das Exekutivkomitee in der Türkei eine Entscheidung treffen würde. Der Japaner hatte zuletzt auch erklärt, dass er trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine eine Rückkehr von Sportlern aus Russland und Belarus zu internationalen Wettkämpfen befürwortet. „Ich beschütze alle Turner der Welt wie eine Familie. Darum unterstütze ich die ukrainischen Turner und darum verteidige ich das Recht von Turnern aus Russland und Belarus, die nicht in den Krieg verwickelt sind, an Wettkämpfen teilzunehmen“, hatte Watanabe erklärt.