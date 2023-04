UEFA: Noch keine Entscheidung über Ausschluss von Belarus

Zuletzt hatte eine Gruppe von mehr als 100 EU-Parlamentariern gefordert, wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht nur Mannschaften aus Russland auszuschließen, sondern auch aus Belarus. „Es stehen nicht nur die Werte der UEFA auf dem Spiel, sondern auch die Reputation und das Image der UEFA innerhalb demokratischer Gesellschaften und der internationalen Gemeinschaft“, hieß es in einem Schreiben an Ceferin.