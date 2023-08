UEFA-Präsident: Rubiales' Verhalten war unangemessen

Rubiales hatte bei der Ehrung für die Weltmeisterinnen Spielerin Jennifer Hermoso in Sydney am 20. August auf den Mund geküsst. Er selbst beteuerte, der Kuss sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Hermoso hatte nach dem Vorfall jedoch erklärt, sie habe sich „als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe“.