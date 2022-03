Ukrainische Athleten rechtzeitig zu Paralympics erwartet

Die ukrainischen Athleten werden rechtzeitig zu den Winter-Paralympics in Peking erwartet. (Bild: dpa) (Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Peking - Die ukrainischen Athleten werden trotz des Krieges in ihrer Heimat voraussichtlich rechtzeitig zu den Winter-Paralympics in Peking ankommen.

Das Team mit 20 Athleten sei auf dem Weg in die chinesische Hauptstadt und könne an diesem Mittwoch ankommen, sagte ein Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC). Am Freitag findet die Eröffnungsfeier statt. Die Teilnahme war nach der Invasion Russlands in die Ukraine in der vergangenen Woche fraglich gewesen.

© dpa-infocom, dpa:220301-99-338387/2