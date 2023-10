Union will Krise mit Fischer meistern - „Zu 100 Prozent“

Hatten die Berliner vier Tage zuvor beim 0:1 in der Champions League gegen SSC Neapel noch Anzeichen der Besserung gezeigt, war die Leistung an der Weser wieder ein Rückschritt. „Der Auftritt war so, dass man sich auf jeden Fall Sorgen machen darf“, sagte Ruhnert. „Es sind im Moment zu viele Dinge, wo man sich schon damit auseinandersetzen muss, ob die elf Spieler, die die ersten Elf sind, auch die ersten Elf sind, die in den nächsten Spielen auflaufen können“, nahm der Manager die Mannschaft in die Pflicht. „Man muss klar sagen: Wir haben zum ersten Mal in all den Jahren wirklich eine Situation, dass es tatsächlich um den Klassenerhalt geht.“