USA bei WM nach Drama gegen Schweden raus

Von Beginn an entwickelte sich eine packende Partie mit klaren Vorteilen für den Titelverteidiger. Mittelfeldspielerin Smith scheiterte in der 54. Minute an der schwedischen Torhüterin Zecira Musovic. Die US-Auswahl von Trainer Vlatko Andonovski drängte in dieser Phase auf das Führungstor, der Schuss von Lindsey Horan ging knapp vorbei (57.). Die Schwedinnen kamen erst spät zu ihrer ersten guten Chance, Sofia Jakobsson scheiterte in der 85. Minute. Musovic rettete auf der anderen Seite des Platzes wenig später gegen Alex Morgan (89.).