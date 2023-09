Verstappen nervös: „Unglaubliche Erfolgsgeschichte“

„Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte“, lobte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko die Leistung seines 25 Jahre alten Starpiloten. So ganz cool war Verstappen vor dem historischen Wochenende aber nicht. „Max war vor diesem zehnten Sieg relativ nervös, was er sonst eigentlich nicht ist, schon am Freitag in der Abstimmung des Autos. Ich kenne ihn gut genug, ich weiß, wie er tickt“, berichtete Marko. „Ich hoffe, das hat sich jetzt gelöst.“