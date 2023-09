Verstappen überrascht: „Noch schlechter als erwartet“

Singapur (dpa) - . Max Verstappens Hoffnung auf seinen Formel-1-Premierensieg auf dem Marina Bay Street Ciruit hält sich vorerst in Grenzen. Die Erwartungen des bisher so dominanten Niederländers waren schon nicht allzu hoch bei der Anreise nach Singapur. Vor der Qualifikation an diesem Samstag (15.00 Uhr MESZ/Sky) zog Verstappen aber ein äußerst ernüchterndes Zwischenfazit: „Wir sind noch schlechter, als wir erwartet hatten.“