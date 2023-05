Verwarnt und verletzt: Klopps Strafe für provokanten Jubel

Zu einer Sperre dürfte es aber nicht kommen, er habe die Schiedsrichter nicht beleidigt, betonte Klopp. Lediglich in seinem Kopf habe er gedacht: „Trotz Euch haben wir das Ding hier noch gezogen.“ Körperlich stehe einem Einsatz an der Seitenlinie im Heimspiel am Mittwoch gegen den FC Fulham auch nichts im Wege. „Ich kann jetzt gehen, ich kann auch am Mittwoch gehen - mehr muss ich ja nicht machen.“