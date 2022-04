Vettel wirbt für Nachhaltigkeit: „Es liegt an uns allen“

Engagiert sich unter anderem für das Projekt „BioBienenApfel“: Sebastian Vettel. (Bild: dpa) (Foto: Matthias Balk/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

München - Sebastian Vettel hat zu mehr Engagement beim Thema Nachhaltigkeit aufgerufen. „Das geht uns alle etwas an“, sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister bei einer Veranstaltung in München.

„Es liegt an uns allen, die Zukunft besser zu machen und besser zu gestalten.“ Der Aston-Martin-Pilot will versuchen, mit seinen Initiativen ein „paar Leute“ mitzunehmen. Man dürfe sich „nicht vor Veränderungen verschränken“.

Vettel engagiert sich unter anderem für das Projekt „BioBienenApfel“, das Lebensraum für Bienen schaffen will. „Wir müssen uns alle engagieren und aktivieren“, forderte der 34-Jährige. „Das Leben ist so lebenswert, und wir sollten alles dafür geben, dass es auch so bleibt.“

Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit gehen nach Vettels Einschätzung „generell nicht schnell genug.“ Man müsse „alle Hebel in Bewegung setzen, um die Welt besser zu machen.“

Vettel kennt den Zwiespalt, Rennfahrer zu sein und sich gleichzeitig für Umweltschutz einzusetzen. „Aktuell passt das nicht zusammen“, räumte der Hesse ein. Es sei aber für die Zukunft eine der „vielen Herausforderungen, das zusammenzuführen.“

© dpa-infocom, dpa:220427-99-66624/2