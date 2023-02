VfB mit Selbstvertrauen: „Wir sind auf dem Weg nach oben“

Der VfB befindet sich zwar auch weiterhin in Abstiegsgefahr. Die Schwaben fahren nach dem ersehnten Befreiungsschlag aber am kommenden Wochenende mit neuem Selbstvertrauen zum Tabellenletzten FC Schalke 04. „Wir haben gezeigt, was wir als Mannschaft machen können“, sagte Torschütze Borna Sosa. „Wir können voller Überzeugung nach Schalke fahren und wollen dort drei Punkte holen. Wir sind auf dem Weg nach oben.“