VfL Wolfsburg soll an Volland interessiert sein

In dieser Saison lief es für Volland im Fürstentum in der französischen Ligue 1 weniger gut. Allerdings läuft Vollands Vertrag noch bis zum Sommer 2024. Dass er perspektivisch gerne zurück in die Heimat kommen möchte, hatte der Stürmer zuletzt in einem Interview bei „ran.de“ gesagt: „Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben.“