Vier Tore bei Bayern-Remis gegen Bayer

Die Werkself mit dem herausragenden Torwart Lukas Hradecky präsentierte sich am Freitag vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena nicht im Vizekusen-Stil. Sondern als eine Mannschaft, die geführt von Trainer Alonso den Bayern in dieser Saison die Meisterschaft streitig machen kann. Beim Schuss von Florian Wirtz rettete die Bayern nur der Pfosten (78.).