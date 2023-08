Völler glaubt trotz DFB-Krise an erfolgreiche Heim-EM 2024

Coach Flick werde den Kreis an Spielern jetzt „etwas enger machen“, kündigte Völler an. „Natürlich hat jeder immer noch die Chance, auf den Zug aufzuspringen. Aber jetzt wird das EM-Jahr eingeläutet. In den beiden Länderspielen im September wollen wir genau die Leistungen sehen, dass wir wieder die Hoffnung haben, eine gute Europameisterschaft zu spielen.“ In den Tests im September treffen die DFB-Männer auf Frankreich und Japan.