Völler schwört Spieler ein: „Heimturnier etwas Wunderbares“

Eine schlechte Nachricht platzte aber auch in den Start der Vorbereitung auf die Länderspiele gegen Peru am Samstag in Mainz und drei Tage darauf in Köln gegen Belgien: Bayern-Star Jamal Musiala musste wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel, den er sich am Sonntagabend beim Münchner 1:2 in Leverkusen zugezogen hatte, aus dem DFB-Quartier abreisen. „Wir alle haben gehofft, dass Jamal fit ist, weil er einzigartige Qualitäten hat“, sagte Flick vor dem öffentlichen Training am Nachmittag. Der Bundestrainer verzichtete auf eine Nachnominierung.