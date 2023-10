Völler und Watzke verteidigen vor Nagelsmann-Debüt US-Trip

Immerhin musste sich Nagelsmann mit der Kritik an den Test-Länderspielen gegen die USA am kommenden Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford und am Dienstag, 18. Oktober (2.00 Uhr/ARD), in Philadelphia gegen Mexiko vorab nicht großartig befassen. Die typischen Nörgeleien an Länderspielen mitten in der Bundesliga-Saison räumten für ihn Sportdirektor Völler und BVB-Boss Watzke ab.