Völlers Ansage zum Saisonabschluss: „Schippe drauflegen“

Manchester Citys Kapitän Ilkay Gündogan und Rückkehrer Robin Gosens von Inter Mailand werden sich am Samstag in Istanbul erst noch als Gegner im Champions-League-Finale gegenüberstehen. Sie werden erst nach dem Ukraine-Spiel, das am kommenden Montag in Bremen stattfindet, anreisen. Thilo Kehrer bestreitet mit West Ham United das Finale der Conference League in Prag gegen den AC Florenz.