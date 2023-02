Voll auf die Völler-Karte: DFB beschwört Stimmungsumschwung

Die schwer zu greifende Stimmung der Fans rund um die DFB-Auswahl wurde als grundlegenderes Problem ausgemacht. Deshalb kam Völler. „Man kann schon sagen, dass er schon was bewirkt hat“, sagte Neuendorf. Im nächsten Länderspielfenster mit den Tests am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien soll es als kleinere Goodwill-Maßnahme öffentliche Trainingseinheiten geben. Während der Heim-EM wird sich die DFB-Auswahl dann wieder auf das riesige Gelände von Partner Adidas in der fränkischen Provinz von Herzogenaurach zurückziehen.