Von Arnim: „Unterstützung“ für Präsidentschafts-Kandidatur

Der Präsident des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) will beim Kongress in mexikanischen Cancun im September Amtsinhaber David Haggerty aus den USA ablösen, der seit sieben Jahren den Weltverband führt. Haggerty war zuletzt heftig in die Kritik geraten, nachdem die ITF den Milliarden-Deal mit einer Investoren-Gruppe über die Rechte am Davis Cup vorzeitig auflösen musste. Auch die vorgenommenen Änderungen am traditionellen Modus hatten für hitzige Debatten in der Tenniswelt gesorgt.