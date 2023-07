Vor WM-Start: Oberdorfs Kampf mit den eigenen Ansprüchen

Die Augen im deutschen Team, das am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko in die WM in Australien und Neuseeland startet, sind dieser Tage im Quartier in Wyong nördlich von Sydney noch mehr als sonst auf die so wichtige defensive Mittelfeldspielerin gerichtet: Oberdorf plagt sich mit einer Muskelblessur im rechten Oberschenkel herum und muss erst mal langsam machen. Genau das, was der Vize-Europameisterin schwerfällt.