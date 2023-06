Vorfreude auf „Leader“ Gündogan bei DFB-Auswahl

„Wir sind froh, dass wir ihn haben“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Gündogan freue sich auf die Partie in seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen. „Er wird sicherlich eine Top-Leistung abrufen“, sagte Völler. Flick hatte frühzeitig angekündigt, dass Gündogan spielen werde. Das 3:3 in Bremen gegen die Ukraine und die Niederlage in Warschau ohne den Mittelfeldlenker hatte die Stimmung rund um die DFB-Auswahl noch einmal verschlechtert.