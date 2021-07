Vorstandschef Kahn nach Amtsantritt: Bringe «Rüstzeug» mit

Oliver Kahn hatte Anfang Juli den Vorstandsvorsitz bei den Bayern von Karl-Heinz Rummenigge übernommen. Foto: Alexander Hassenstein/Getty POOL/dpa (Bild: dpa) (Foto: Alexander Hassenstein/Getty POOL/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

München - Oliver Kahn sieht sich ausreichend vorbereitet auf seine neue Aufgabe als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. Nach eineinhalb Jahren Einarbeitungszeit beim Fußball-Rekordmeister fühle er sich «sehr, sehr wohl», sagte der Ex-Profi.

Er sei überzeugt, «das nötige Rüstzeug mitzubringen» für eine erfolgreiche Zeit. Kahn hatte Anfang Juli den Vorstandsvorsitz von Karl-Heinz Rummenigge übernommen, sechs Monate früher als eigentlich vorgesehen. Es gehe darum, den Fans «weiterhin Weltklasse-Fußball» zu zeigen. «Damit beschäftigen wir uns Tag und Nacht und sind hoch motiviert.»

Das erste Ziel ist die zehnte deutsche Meisterschaft in Serie, wie Kahn und auch Vereinspräsident Herbert Hainer betonten. Kahn deutete dabei an, dass er nicht unbedingt in den «großen Fußstapfen» von Rummenigge und Uli Hoeneß weiterlaufen müsse. «Man kann auch mal den einen oder anderen Weg gehen», sagte der frühere Ausnahmetorhüter.

Auch Hainer hält Kahn für bereit. «Die Zeit hat ihm gut getan», sagte der FCB-Präsident zu den eineinhalb Jahren, in denen Kahn sowohl den Verein intern kennenlernen als auch dank der Hilfe von Rummenigge internationale Kontakte knüpfen konnte. «Er hat die Zeit unheimlich gut genutzt», sagte Hainer.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-265755/2