Vorstandschef sieht Schalke für den Abstiegsfall gerüstet

Er forderte eine andere Verteilung der Fernsehgelder: „Wer mehr Quote garantiert, sollte auch mehr Geld bekommen. Es sind Clubs wie Frankfurt, Bremen, Köln und eben Schalke, die neben Bayern und Dortmund die Bundesliga attraktiv halten und Tausende von Fans in die Stadien und vor den Fernseher locken. Dafür zahlen die Rechteinhaber, also muss man das am Ende auch auf unserer Abrechnung sehen.“