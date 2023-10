Voss-Tecklenburg im „Erholungsurlaub“

Innerhalb des deutschen Teams hatte vor der Verpflichtung von Hrubesch, der 2018 schon einmal bei den Frauen ausgeholfen hatte, unter anderem Kapitänin Alexandra Popp darauf gedrängt, dass es eine schnelle Lösung gebe. Der Schwebezustand um Voss-Tecklenburg war für die Vize-Europameisterinnen zur Belastung geworden. Die Auswahl kämpft derzeit in der Nations League um die Olympia-Tickets für Paris 2024. Hrubesch steht am kommenden Freitag (17.45 Uhr) in Sinsheim gegen Wales erstmals wieder an der Seitenlinie.