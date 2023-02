Walters Wagenburg: „Das ist der neue HSV“

Dass sich Walter und Sportvorstand Jonas Boldt so vor Dompé, Mikelbrencis und Vuskovic stellen, ist auch ein Signal an den Rest der Mannschaft. Und die hat in dieser Atmosphäre des „Wir gegen den Rest“ längst eine Widerstandsfähigkeit entwickelt, die dem HSV über Jahre abging. „Es fühlt sich wie ein Sieg“, sagte Torjäger Robert Glatzel nach dem Heidenheim-Spiel. „Dass wir hier zurückkommen, kann am Ende richtig wichtig sein. Wir glauben immer an uns. Wir geben nie auf. Das zeigt, welche Mentalität wir haben.“