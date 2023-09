Wankender Vizemeister: BVB früh unter Zugzwang

Um die Verunsicherung in seinem Team zu vertreiben, erinnerte Terzic an das 3:1 in der vergangenen Saison: „In Freiburg ist es für die Auswärtsmannschaft nicht leicht, sie haben in den jüngsten 17 Heimspielen nur zehn Gegentore kassiert. Die letzte Mannschaft, die es geschafft hat, dort mehr als ein Tor zu erzielen, waren wir.“ Kämpferisch fügte er an: „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber wir wissen, was in uns steckt. Wir freuen uns, das allen am Samstag zu zeigen.“