Watzke verteidigt USA-Reise der DFB-Elf

Kritik an der Terminierung der Länderspiele gegen die USA am 14. Oktober in Hartford (21.00 Uhr/RTL) und gegen Mexiko am 18. Oktober (2.00 Uhr) in Philadelphia könne er nachvollziehen. Zuletzt hatte sich Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel massiv über die Belastung seiner Spieler durch den Amerika-Trip mitten in der Bundesliga-Saison beschwert.