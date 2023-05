Wegen Titelkampf: Bayern-Aufsichtsrat tagt nach Saisonende

Die Zukunftsdebatten sollen alle Beteiligten nicht vom letzten sportlichen Ziel in dieser Saison ablenken. Eine Sitzung am 22. Mai hätte wenige Tage vor dem letzten Spieltag stattgefunden. Der 53 Jahre alte Kahn hatte nach dem Hertha-Spiel angekündigt, dass man intern die Saison sehr analytisch aufarbeiten und sich sehr viele Fragen stellen werde: „Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier alles gut finden, was in den letzten Monaten passiert ist.“