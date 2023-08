Weit weg von Titel-Form: Der BVB und „das Grundsätzliche“

„Uns hat komplett die Schärfe gefehlt - auch in den Zweikämpfen, in der Bereitschaft“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl mit Bezug zur ersten Hälfte, in der der VfL früh in Führung ging und dann überlegen war. Trainer Edin Terzic sah das ähnlich: „Wir wussten, es gibt viele Zweikämpfe. Wenn du dann nicht die Bereitschaft hast, alles in die diese 50:50 Zweikämpfe reinzuwerfen, um aus 50:50 60:40 zu machen oder 70:30, dann wird es offen bleiben.“ Mit dem Unentschieden nach dem Ausgleich von Donyell Malen war der BVB am Ende sogar noch gut bedient.