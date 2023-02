Wellinger beschert Skispringern ersten Sieg

Geiger selbst stabilisiert sich so langsam wieder. Nach einem fünften Platz am vergangenen Wochenende in Willingen zeigte er auch am Samstag mit Sprüngen auf 127,5 und 120,5 Meter einen leichten Aufwärtstrend. „Es war ein richtig schöner Skisprungtag“, sagte der Oberstdorfer. „Es hat mega Spaß gemacht.“ Rang acht an seinem 30. Geburtstag soll für den Erfolgsgaranten der vergangenen Jahre aber noch lange nicht das Ende der Entwicklung sein.