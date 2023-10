Weltmeister Dauser kritisiert Rückkehr russischer Turner

Dauser sieht weitere Probleme bei einer Rückkehr von Russen und Belarussen in den Weltsport. „Da hängt noch mehr mit zusammen, gerade, wenn ich an das Thema Doping denke. Wir kennen die Dopingprobleme aus den letzten Jahren in Russland. Ich weiß nicht, wie die dort getestet wurden“, sagte er.