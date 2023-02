Werbebühne WM: Nordische Kombination kämpft um die Zukunft

Die WM, bei der am Freitag die ersten Kombi-Medaillen vergeben werden, sieht Olympiasieger Vinzenz Geiger auch als „Werbeplattform“ für seinen Sport. Der 25-Jährige hofft auf einen langfristigen Effekt. „Es ist eine Großveranstaltung an einem genialen Ort. Ich bin zuversichtlich, dass das gut ausschauen wird“, sagt der Oberstdorfer. Erstmals bei einer WM treten im malerischen Tal der Schanzen Männer und Frauen gemeinsam in einem Mixed-Wettbewerb an.