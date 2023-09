„Werde bereit sein“: Zverev vor großer Aufgabe gegen Alcaraz

Zverev will am späten Mittwochabend (Ortszeit) seinen dritten Halbfinal-Einzug nacheinander beim Grand-Slam-Turnier in New York perfekt machen. Die Aufgabe könnte aber kaum schwerer sein: Der 20 Jahre alte Spanier geht als Vorjahressieger und Tennis-Weltranglistenerster in das Match und hatte bislang deutlich weniger Mühe als Zverev. Das Wichtigste zur Begegnung der Runde der besten Acht im Überblick: