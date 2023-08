Wie immer? Mehrheit der Clubs setzt wieder auf die Bayern

„Die Bayern sind mit ihren Möglichkeiten und nach elf Meisterschaften in Folge automatisch Topfavorit in der Bundesliga“, sagte Leipzigs Sportchef Max Eberl vor dem Supercup. Bayer Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes äußerte, das werde sich „auch in den nächsten Jahren nicht ändern“. Der wirtschaftliche Abstand des Branchenführers zu den anderen Vereinen sei „einfach riesengroß“.