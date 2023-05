Wie Schweinsteiger? Müller-Zukunft und Tuchels „Stärkenbuch“

Tuchel weiß um die Brisanz des Müller-Themas, das er moderieren muss. Kein Interview, keine Pressekonferenz vergeht, in der er nicht zu Müller befragt wird. „Ich habe Verständnis für eine Frage, ein bisschen weniger Verständnis habe ich für 100 Fragen am Spieltag“, sagte Tuchel am Wochenende in Bremen, wo er Müllers nächsten Joker-Einsatz ausführlich lobte: „Thomas hatte eine gute Energie. Wie sich Thomas verhält, wie top professionell er trainiert und welchen Einfluss er in der Mannschaft hat, ist top.“