Wieder keine EM-Euphorie: U21 „Spiegelbild“ des Flick-Teams

So richtig Vorfreude kommt mit Blick auf die Heim-EM in Deutschland in knapp einem Jahr noch nicht auf. Dennoch bemüht sich Völler, Optimismus zu versprühen. „Das heißt nicht, dass wir jetzt kampflos aufgeben - ob hier oder mit der A-Nationalmannschaft“, sagte er. „Die Zeit der Experimente ist vorbei, jetzt geht es ins EM-Jahr rein.“ Der Sportdirektor betonte, dass die Spieler „immer noch gut genug“ seien, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Von Resignation ist er weit entfernt: „Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.“ Dass er selbst noch einmal als Teamchef fungieren werde, schloss er aus.