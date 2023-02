Windspringen mit irrem 161-Meter-Flug: Deutsche Dritte

In knapp drei Wochen wollen die deutschen Skispringerinnen und Skispringer bei der WM in Planica dann ihren Mixed-Team-Titel verteidigen. Vor heimischem Publikum flog das deutsche Team 2021 in Oberstdorf bereits zum vierten Mal in Folge zu WM-Gold. Bei der Olympia-Premiere des Formats im vergangenen Jahr war Althaus in Peking wegen eines angeblich nicht regelkonformen Sprunganzugs disqualifiziert worden.