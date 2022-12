Wirtz-Comeback schürt Hoffnungen bei Bayer und DFB

Der vertraglich bis 2027 an Leverkusen gebundene Wirtz wähnt sein Team für die avisierte Aufholjagd Richtung Champions-League-Plätze gerüstet. Ein Erfolgserlebnis im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres am 22. Januar in Mönchengladbach wäre ein verheißungsvoller Start in die Mission: „Man hat es sich vor der Saison natürlich anders vorgestellt. Jetzt tut es uns allen gut, dass wir wieder in der Spur sind, und wir hoffen, dass wir nach der Pause da anknüpfen können“, sagte Wirtz dem Internetportal „Transfermarkt“.