Wirtz, Musiala und ter Stegen neue Flick-Säulen

Der Stimmungswandel beschränkt sich auch auf den Kader allein. Es sind einige Details, die sich rund um die Nationalmannschaft ändern. Das Training vor Fans am Montag ist so ein Mosaikstein - wie auch das neue Teamhotel. Mitten in Frankfurt residiert der DFB-Tross, diesmal. Flick blickt aus dem Fenster auf Skyline, Bahnhof und Messe - und nicht auf beschauliches Neu-Isenburger Vorstadt-Grün, wie zuletzt bei Terminen in Frankfurt. Das maximale Einigeln weit weg vom richtigen Leben, wie bei der WM mit dem exklusiven Wüstenquartier weit abseits vom Turnier-Highlife in Doha, scheint Vergangenheit.