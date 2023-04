Wirtz' spätes 1:1 lässt Bayer auf Halbfinale hoffen

Beim 1:1 (0:0) im Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise rettete der Nationalspieler mit seinem Treffer acht Minuten vor Schluss zumindest das Remis, was auch den langjährigen Bayer-Sportchef und jetzigen DFB-Sportdirektor Rudi Völler an dessen 63. Geburtstag im Stadion erfreute. Dennoch steht Bayer im Rückspiel in einer Woche in Anderlecht vor einer Menge Arbeit, denn am Donnerstag biss sich die Werkself am belgischen Außenseiter wie schon Union Berlin im Achtelfinale über weite Strecken die Zähne aus.