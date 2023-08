WM-Aus für Brasilien - Jamaika und Südafrika überraschen

Der Titel-Mitfavorit muss schon nach der Vorrunde abreisen, dagegen feierten Jamaikas Fußballerinnen ihren Achtelfinal-Einzug nach der Nullnummer in Melbourne überschwänglich. Die abwehrstarken „Reggae Girlz“ von Trainer Lorne Donaldson schafften bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland eine dicke Überraschung. Als Zweiter der Gruppe F könnte Jamaika nun in der K.-o.-Runde auf Deutschland treffen - falls dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag doch noch der Gruppensieg noch gelingt. Mit einem 1:0-Sieg gegen Panama und zwei torlosen Remis gegen Frankreich und Brasilien reichte Jamaika eine minimalistische Bilanz für das Weiterkommen. Eine weitere Sensation gelang den Südafrikanerinnen, die Italien ausschalteten. Ebenfalls in die Runde der besten 16 zogen die Schwedinnen und die Französinnen ein.