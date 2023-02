WM-Gold im Trainer-Trubel: Shiffrin-Sieg mit Nebengeräuschen

In den vergangenen Tagen hatte die Überfliegerin die Trennung von ihrem langjährigen Trainer Day bekannt gegeben - ein Paukenschlag so mitten in einer WM. „Es zeigt auch, dass sie halt doch nicht im Guten auseinander gegangen sind“, kommentierte die ehemalige Liechtensteiner Skirennläuferin Tina Weirather Shiffrins Verhalten.