WM-Prämien für Frauen: DFB belässt es bei FIFA-Geldern

In der Debatte um die gleiche Bezahlung („Equal Pay“) hatte Scholz während der EM 2022 in England mit einer deutlichen Aufforderung an den deutschen Verband getwittert: „Wir haben 2022. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden.“ Auch bei einem Besuch auf dem neuen DFB-Campus in Frankfurt/Main und bei einem Länderspiel machte sich der SPD-Politiker dafür weiter stark. In einigen anderen Ländern ist „Equal Pay“ schon länger üblich - die US-Weltmeisterinnen zogen dafür sogar vor Gericht.