WM-Silber für Kombinierer Schmid - Riiber ganz der Alte

Nur zwei Stunden zuvor war Katharina Althaus, die im Sommer Schmids Bruder Patrick heiraten will, im Team zum nächsten WM-Gold gesprungen. „Unser Verhältnis ist sehr gut. Wir sehen uns sehr regelmäßig, es ist ein gutes Verhältnis. Wenn wir uns unterhalten, geht es aber nicht um Sport“, sagte der Allgäuer über Althaus. Wenn beide zur Hochzeit ihre WM-Medaillen mitbringen könnten, wäre das „sehr schön“, deutete Schmid bereits am Vormittag nach seiner Top-Leistung im Skispringen an.