WM-Vergabe 2030: FIFA rollt Saudi-Arabien den Teppich aus

In der Tat darf sich Saudi-Arabien auch als großer Gewinner fühlen. Da die WM 2026 in den USA, in Mexiko und Kanada ausgespielt wird, kommen gemäß dem Rotationsprinzip für die Austragung des Mega-Events in elf Jahren nur Vertreter aus Asien und Ozeanien infrage. Das steigert die Chancen der Monarchie am Persischen Golf enorm, auch wenn Australien eine mögliche Bewerbung für die WM 2034 ebenfalls prüft. Doch Saudi-Arabien will zwölf Jahre nach der WM im politisch befeindeten Katar selbst das Prestigeprojekt mit aller Macht austragen. An Geld, Kontakten und guten Versprechungen mangelt es nicht.