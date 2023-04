Zeit für ein Wunder: Müller beschwört den „FC-Bayern-Geist“

Tatsache ist: Viel mehr als der spezielle „Bayern-Geist“ spricht nicht für einen Bayern-Coup. Der Trainerwechsel hat keinen Titelschub freigesetzt. Etliche Spieler sind nicht in Form, individuelle Fehler an der Tagesordnung. Vorne herrscht Flaute. Ex-Bayern-Coach Guardiola dagegen kehrt mit einem Team an seine frühere Wirkungsstätte zurück, das top funktioniert und dazu im Ex-Dortmunder Haaland einen Mann auf dem Platz hat, der nach Herzenslust trifft. Man City wirkt 2023 endlich reif für den so oft verpassten Königsklassen-Triumph. Trotzdem warnte Guardiola: „Die Bayern werden am Limit spielen. Ich kenne sie.“